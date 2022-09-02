شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي يقترب من اللحاق بمباراة الزمالك بكأس لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق فريق الهلال السعودي فوزا هاما على نظيره الفيحاء يوم الأربعاء الماضي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي.

الهلال يفوز على الفيحاء والخليج بالدوري السعودي

ويعد ذلك هو الانتصار الثاني على التوالي للهلال بمسابقة دوري روشن السعودي عقب النجاح في الفوز على الخليج في المباراة الأولى بالدوري بنفس النتيجة.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي وذلك قبل المباراة المنتظر أمام الزمالك المصري ببطولة كأس لوسيل.

الشهراني يقترب من اللحاق بمباراة الزمالك بكأس لوسيل

وتقام مباراة الهلال ضد الزمالك المصري ببطولة كأس لوسيل في التاسع من سبتمبر الجاري حيث يشارك الزمالك كبطل للدوري المصري، فيما يشارك الهلال كبطل للدوري السعودي.

وأشارت التقارير الصادرة من داخل الهلال السعودي عن إمكانية لحاق ياسر الشهراني، لاعب فريق الهلال المصاب بالمباراة والمشاركة بها في حالة التأكد من سلامته.

وأشارت التقارير بأن اللاعب ينقصه فقط توقيع بعض الاختبارات البدنية عليه من أجل تحديد موقفه النهئي من العودة للملاعب بشكل طبيعي وسيتم ذلك عن طريق تحليل الأرقام والقياسات البدنية الخاصة باللاعب.

يذكر أن الشهراني قد تعرض لتلك الإصابة أثناء فترة الإعداد الأخيرة لفريق الهلال قبل بداية الموسم الكروي الحالي 2022-2023 بمعسكر الفريق الذي أقيم بمدينة بيرمنجهام الإنجليزية.

