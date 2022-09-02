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روبرتو كارلوس يستعيد ذكرياته مع مباراة النصر ضد ريال مدريد

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محمد الفلاح - عبر روبرتو كارلوس نجم فريق ريال مدريد الإسباني عن احترامه لقوة الدوري السعودي خلال الفترة الماضية وقوة المنافسة ومستوى اللاعبين خلال مباريات المسابقة خلال الفترات الماضية.

كارلوس يشارك في مهرجان العودة للرياض

ويتواجد حاليا روبيرتو كارلوس بالممكلة العربية من أجل المشاركة في مباراة عودة النجوم والتي تقام على هامش فاعليات مهرجان العودة للرياض والذي يقام تلك الفترة ويستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر الجاري.

وشارك كارلوس رفقة العديد من نجوم السامبا البرازيلية مثل رونالدينيو وريكاردو كاكا في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ضد 100 طفل وطفلة والتي انتهت بفوز فريق الأطفال بنتيجة 2-1.

كارلوس يستعيد ذكريات مباراة ريال مدريد والنصر

وبعد انتهاء اللقاء، أجرى كارلوس مقابلة تليفزيونية وتحدث خلالها عن ذكرياته عندما كان لاعبا في ريال مدريد أمام النصر السعودي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين عام 2000 بكأس العالم للأندية.

وقال كارلوس في تصريحاته التليفزيونية:"أتذكر بالطبع مباراتنا أمام النصر في كأس العالم للأندية، وكان وقتها النصر فريق كبير وعنيد وفاجأني بالمتسوى الذي ظهر به".

وأكمل كارلوس:"الدوري السعودي بشكل عام في الفترة الحالية أصبح يستقطب العديد من اللاعبين من الدول المختلفة والاستفادة منهم وذلك يجعل الدوري السعودي قوي ويفيد اللاعب السعودي والمنتخب السعودي بالتباعية".

يذكر أن المباراة التي تحدث عنها كارلوس بين النصر وريال مدريد كانت قد انتهت بفوز الفريق الإسباني ثلاثة أهداف مقابل هدف.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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