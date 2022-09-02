شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يحصل على بشرى سارة.. ثنائي الاتحاد الجديد جاهز لمواجهة الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكدت جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة والوافدان الجدُد، لمواجهة الاتفاق، بدوري روشن السعودي.



موعد مباراه الاتحاد ضد الاتفاق بدوري روشن



ومن المقرر أن يلتقي فريق الاتحاد نظيره الاتفاق مساء غدٍ السبت، على مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

ويفقد العميد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، عدة عناصر أبرزهم المغربي عبدالرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي للإيقاف، وعبدالعزيز البيشي للإصابة.



شراحيلي وبامسعود جاهزان لمواجهة الاتفاق بالدوري



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، اليوم الجمعة، عن جاهزية أحمد شراحيلي أحمد بامسعود، الكاملة لمواجهة الاتفاق، بعد تعافيهم من الإصابة.

وافتتح الاتحاد دوري المحترفين هذا الموسم، بالفوز باكتساح على فريق العدالة الصاعد حديثًا، بثلاثية نظيفة، في ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.