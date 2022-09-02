شكرا لقرائتكم خبر عن ماركو روزة يدخل حسابات الأهلي المصري بقوة فى الفترة المقبلة وشرط وحيد! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية عن إقتراب المدرب الألماني ماركو روزة من قيادة النادي الأهلي المصري فى الفترة المقبلة، يأتي ذلك فى الوقت الذي يدرس فيه مسئولي الفريق الأحمر أكثر من سيرة ذاتية للعديد من المدربين، خاصة بعد تجربة البرتغالي ريكاردو سواريش الفاشلة.

وأشارت التقارير أن النادي القاهري دخل فى محادثات بالفعل مع مدرب بورسيا دورتمند السابق من أجل بحث إمكانية التعاقد معه، ومن جانبه لم يرفض المدرب الألماني فرصة التواجد فى المنطقة العربية خلال الفترة الحالية، ولكنه إشترط بعض الشروط الصعبة للتواجد بالدوري المصري.



ما الأسباب التي تدفع الخطيب يتمسك بالمدرب؟

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن أختيار روزة جاء بناءًا عن رغبة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث يري أن المدرب يمتلك سيرة ذاتية مميزة فى مسيرته التدريبية، إضافة إلى إمتلاكه للشخصية القوية خارج الملعب، الشئ الذي يبحث عنه مسئولي الفريق الأحمر.

وفى سياق متصل حصل المدرب على موافقة وتأييد كثير من الأعضاء داخل النادي الأهلي، مما يدفع مسئولي الفريق الأحمر لأخذ بعض الخطوات الجادة من أجل التعاقد مع المدرب الألماني الكبير، خاصة فى ظل رغبة الفريق الإعلان عن المدير الفني خلال منتصف الأسبوع الجاري.



ما الشروط التي طلبها روزة من أجل تدريب الأهلي؟

وعلى الجانب الآخر أكد المدرب الألماني عن رغبته فى الحصول على 5 مليون دولار فى الموسم الواحد من أجل الموافقة على العرض المقدم، إضافة إلى أن جميع أعضاء الجهاز الفني يكونوا من إختيار المدرب الألماني دون إجباره على بقاء أحد العناصر من عدمه.