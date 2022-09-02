إجلاء الملايين في باكستان بسبب الفيضانات

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤولون باكستانيون: إن أفراد فرق الإنقاذ في جنوبي باكستان يسعون جاهدين اليوم الجمعة لإجلاء ملايين الأشخاص من القرى النائية، في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة بقلق وصول مياه الأمطار المتدفقة من شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية مرتضى وهاب، إن جهود الإنقاذ في إقليم السند، الذي كان أكثر الأقاليم تضررا في سلسلة الفيضانات التي حدثت منذ منتصف يونيو الماضي، كانت مدعومة بمروحيات وقوارب عسكرية.

وتابع وهاب الذي كان يشرف على عملية الإجلاء: “إنه سباق مع الزمن”. وقالت وزيرة المناخ الباكستانية شيري رحمن إن “ثلث باكستان على الأقل -وهي مساحة بحجم بريطانيا تقريبًا – كانت تغمرها المياه منذ أسابيع.

ووصفت الوزيرة الفيضانات بأنها كارثة ناجمة عن المناخ ذات أبعاد هائلة، على نحو يشكل تهديدًا وجوديًا لباكستان.

ومن جانبه، قال وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال إن :”حوالي 45% من الأراضي الزراعية في البلاد دُمّرت بسبب الفيضانات، حيث بلغ إجمالي حجم الخسائر نحو 10 مليارات دولار.