“الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، يشمل تأثيراته نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن التنبيه الذي بدأ الساعة ١ ظهرا ، ويستمر حتى الساعة ٩ مساءً.

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