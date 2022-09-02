ثقافة وفنون نجران تختتم ورشة “التصوير التشكيلي بألوان الأكريليك”

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت جمعية الثقافة والفنون بنجران، أمس، ورشة عمل فنية بعنوان “ورشة التصوير التشكيلي بألوان الأكريليك، وذلك بمنتزه المرفأ. وتناولت الورشة التي استمرت خمسة أيام التعريف بأهمية مادة الأكريليك، وكيفية التعامل مع ألوان الأكريليك، واستخدام الفرش وطريقة المزج الصحيحة للألوان، وكذلك الأدوات المهمة والمواد المستخدمة واستعمالات السكاكين، والتعرف على تقنيات مختلفة وأساليب الرسم مع محاولة دمج الألوان، وصولاً لكيفية اقتباس لوحة من صورة فوتوغرافية، وكيفية استعمال الأكريليك في تصاميم هندسية مع تأسيس لوحة باستخدام ألوان الأكريليك ومراعاة المنظور والأجزاء المهمة. وتهدف الورشة إلى دعم الموهوبين واستثمار أوقاتهم وإيجاد فرص وخيارات متنوعة، وتطوير الأداء والمهارات الفنية وتوظيف التقنية وتهيئة بيئة محفزة للارتقاء بالثقافة والفنون.

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