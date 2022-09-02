جامعة الأميرة نورة تُطلق البرنامج التدريبي “كاد كونكت”

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التسجيل لبرنامجها التدريبي “كاد كونكت”، حتى يوم الاثنين المقبل.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للراغبات بالاستفادة من المقررات النوعية، والتزوّد من خبرات أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مختلف أقسام كلية التصاميم والفنون، كما يتيح “كاد كونكت” للملتحقات الحصول على التطبيق العملي اللازم في معامل مجهزة بأحدث التقنيات؛ لخدمة مخرجات العملية التعليمية.

ويسعى البرنامج إلى رفع الثقافة الفنية والمهارية بمجال التصاميم والفنون، وتأهيل كوادر وطنية لشغل المهن التخصصية بما يتماشى مع وظائف المستقبل ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى منح شهادة معتمدة من الكلية.

وكان التسجيل في البرنامج يُتاح سنويًا برسوم رمزية في المقررات المدرجة قبل بداية كل فصل دراسي، يُعلن عنه في الموقع الإلكتروني لكلية التصاميم والفنون، ويستمر التدريب (10 أسابيع) حسب أيام المقرر، وفي حال إتمام الحضور بنسبة 75% فإنها تمنح شهادة معتمدة من كلية التصاميم والفنون.

ويأتي برنامج “كاد كونكت” في إطار حرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المساهمة المجتمعية، وتقديم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي من شأنها دعم المهارات وتعزيز القدرات؛ لخدمة الوطن والمشاركة في دفع عجلة التقدم.

ولمزيد من المعلومات عن البرنامج التدريبي يرجى الاطلاع على الرابط الالكتروني: https://pnu.edu.sa/ar/Faculties/Designs/CADـConnect/Pages/RegistrationCourses.aspx#content%23content