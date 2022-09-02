أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار رعدية ، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على جميع محافظات المنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساء.
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