جامعة نجران تدشن الخطة الدراسية الجديدة لكلية الطب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
دشن رئيس جامعة نجران الدكتور عبد الرحمن الخضيري، أمس، الخطة الدراسية الجديدة لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب, بحضور عميد الكلية ورئيس قسم التعليم الطبي وأعضاء هيئة التدريس من منسوبي كلية الطب.
واستعرض عميد كلية الطب الدكتور محمد حنيف، جهود الكلية في إعداد الخطة الدراسية، مسيراً إلى أن العمل عليها استمر لمدة ثلاث سنوات، حيث تضمنت حلقات من ورش العمل، والاجتماعات الدورية، بمشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وبيّن أن الخطة صممت على الأساليب الحديثة للتعليم الطبي، وجرى توزيعها على الفصول الدراسية الثلاثة؛ وفقًا للنظام الثلثي حرصًا على مواكبة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الطلبة للممارسة السريرية، مشيراً إلى أنها تركز على تنمية القدرات البحثية والعلمية، لمواكبة التطور الطبي في التخصصات العامة والدقيقة.
من جهته ثمن رئيس الجامعة جهود الكلية في إعداد الخطة وفقاً لأهداف التعليم الحديث، مباركًا حصولها على الاعتماد البرامجي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الذي يحقق أهداف الجامعة في تعزيز جودة التعليم لمخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية تسهم في خدمة المجتمع تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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