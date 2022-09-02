محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
نظمت الكلية التقنية للبنات في جازان، برنامج تهيئة للمتدربات المستجدات للعام التدريبي الجديد 1444هـ، والبالغ عددهن 200 متدربة، في تخصصات الكلية: تقنية التجميل, وتقنية التصميم, وتقنية السياحة والضيافة.
وأوضحت عميدة الكلية نهى حمزي أن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام وأختُتم أمس، جاء لتعريف المتدربات المستجدات بتخصصات الكلية، وإجراءات القبول والتسجيل، وتزويدهن بأبرز الحقوق والواجبات ومتطلبات ومميزات الالتحاق بالكلية، إضافة إلى توضيح خدمات التوجيه والإرشاد المقدمة، وشرح عدد من النقاط أهمها برنامج رايات، والتدرب الإلكتروني، والتخصصات ومجالات التوظيف، وأنماط التدريب المتبعة وآليتها.
وبينت أنه جرى رفع الطاقة الاستيعابية في الكلية عن العام الماضي لتلبية الاحتياجات وتوفير بيئة تدريبية متميزة، تسهم في تعزيز قدرات ومهارات المتدربات ومعارفهن للدخول لسوق العمل بشكل يُسهم في تحقيق رؤية المملكة بتمكين المرأة وتوطين المهن.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تهيئة لـ 200 متدربة مستجدة بتقنية جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.