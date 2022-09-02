شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن السعودي.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع الاتحاد مساء السبت القادم الموافق 3 من شهر سبتمبر الجاري في مواجهة قوية أمام ضيفه الاتفاق مساء، في ختام منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ونقدم لكم عبر موقعنا السعودية سبورت كل ما يخص مباراة الاتحاد والاتفاق السبت في الدوري السعودي 2022/2023، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

يقع الاتفاق ضيفًا على الاتحاد مساء السبت في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق السبت في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والاتفاق، وكذلك جميع مباريات الدوري السعودي في نسخته الجارية.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الاتفاق السبت في الدوري السعودي 2022/2023

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي.

خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد، حمدان الشمراني، عبدالرحمن عبود.

خط الهجوم: إيجور كورنادو، رومارينيو، هيلدر كوستا.

الجدير بالذكر يدخل الاتحاد إلى مباراة الغد أمام الاتفاق بفوز مثير حققه على العدالة في الجولة الأولى من الدوري السعودي بثلاثية نظيفة.

بينما يدخل الاتفاق إلى أحداث اللقاء بخسارة "في عقر داره" أمام الطائي بثنائية مقابل هدف وحيد.