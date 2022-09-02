ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 93 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مدعومة بمراهنات على أن تكتل أوبك+ سيناقش خفض الإنتاج في اجتماع يعقد في الخامس من سبتمبر الجاري.

وبحلول الساعة 0117 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 93.56 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 87.77 دولار للبرميل.

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وتراجعت عقود الخامين 3 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين. ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 8 بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب التراجع بنحو 6 بالمئة خلال الأسبوع.