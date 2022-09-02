طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة والمدينة وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك .

ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.



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Source akhbaar24

