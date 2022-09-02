إغلاق 3 مواقع مخالفة في مكة لعدم استيفاء الاشتراطات البلدية

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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الحديبية الفرعية، 3 مواقع مخالفة لعدم استيفاء الاشتراطات البلدية. وأعلنت الأمانة، تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 4 منشآت وإنذار 3 آخرين. وأكدت مواصلة جهودها في متابعة المنشآت التجارية، داعيةً إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

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