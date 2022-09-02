“تقويم التعليم” توضح خطوات رفع طلب خدمة غبر منصة الدعم الموحدة

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات رفع أو إضافة طلب خدمة للأفراد عبر منصة الدعم الموحدة.

وبيّنت الهيئة، أن خطوات رفع طلب خدمة من خلال منصة الدعم الموحدة تتمثل في اختيار فئة المُستفيد وخدمات الأفراد، ثم تظهر خيارات منتجات الهيئة، حيث يتم اختيار المنتج المطلوب.

وأشارت إلى أن الخطوة التالية هي تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية، على أن يصل رمز التحقق لإكمال عملية الدخول، بعدها يتم الانتقال لقائمة الطلبات ثم الضغط على زر طلب وإضافة طلب جديد، ثم تحديد الخدمة من قائمة الخدمات.

وأضافت أنه يمكن رفع المرفقات من خلال النقر على خيار “إضافة مرفق”، ثم كتابة الوصف بشكل مختصر، والانتقال إلى أسفل الصفحة والضغط على زر حفظ.

ولفتت إلى أنه يتم بعد ذلك تلقي رسالة تحتوي على رقم الطلب، ثم الانتقال إلى شاشة تفاصيل الطلب التي يعرض فيها معلومات الطلب وتظهر باللون الأصفر، والتي تفيد بأن الطلب قيد التنفيذ.

شرح خدمة إلكترونية | خطوات إضافة طلب خدمة للأفراد عبر منصة الدعم الموحدة:

https://t.co/oqD82XnKCV

#الرخصة_المهنية#قياس pic.twitter.com/3tCmurtRd0



— العناية بالمستفيدين (@EtecCare)

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Source akhbaar24

