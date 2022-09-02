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قال رئيس الحكومة التايوانية سو تسينج تشانج اليوم الجمعة إن إسقاط تايوان لطائرة مسيرة قبالة السواحل الصينية حلقت فوق جزيرة تسيطر عليها تايوان كان أنسب شيء يمكن القيام به بعد التحذيرات المتكررة. وأضاف أنه يتعين على الصين ممارسة ضبط النفس.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء تايوان يدافع عن إسقاط طائرة بدون طيار قرب قبالة سواحل الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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