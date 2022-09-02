شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما يخص مباراة الاتحاد في دوري روشن 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الاتحاد اليوم في الدوري السعودي، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الاتفاق ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد مساء الغد السبت الموافق 3 من شهر سبتمر الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق السبت في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والاتفاق، وكذلك جميع مجريات البطولة وفقًا لما كشفه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الاتفاق اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل العميد بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

وفي خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي.

الوسط: هنريكي، طارق حامد، الشمراني، عبدالرحمن عبود.

وفي خط الهجوم: كورنادو، رومارينيو، هيلدر كوستا.

للإشارة يدخل الاتحاد إلى مجريات المباراة أمام الاتفاق بفوز مثير حققه على العدالة في الجولة الأولى من الدوري السعودي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بينما يدخل الاتفاق إلى المباراة بخسارة حققها "في عقر داره" أمام الطائي بهدفين مقابل هدف وحيد.