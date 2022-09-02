اخبار الرياضه السعوديه من وراء هجرة النجوم من أندية جدة

من جهته، يرى وكيل أعمال اللاعبين عبد الله مجرشي أن من أهم الأسباب لرحيل مواهب أندية الغربية لأندية العاصمة هو الاستقرار الإداري والفني الذي تعيشه في الفترة الأخيرة والذي يسهم بدرجة كبيرة في بروز النجم وإظهار إمكانياته وسرعة تطوره فنياً وبدنياً، وبالتالي ارتفاع أسهمه كلاعب، إضافة لتوفر المادة، بينما أندية الغربية تعيش في ظل تخبطات إدارية وشح مالي نظير غياب الوعي والفكر عند إدارة الأندية، بداية بفريق الاستثمار وانتهاء بالجهاز المشرف على فريق كرة القدم.
تحقيق البطولات
أوجز اللاعب الدولي السابق إبراهيم سويد أسباب انتقال نجوم الاتحاد والأهلي لأندية العاصمة في 3 أسباب؛ أولها وجود المادة الأكبر عند الهلال والنصر بالذات، التي تلعب دوراً مهما جداً في انتقالات اللاعبين في عصر الاحتراف، وثاني الأسباب يتمثل في استمرارية أندية الهلال والنصر في تحقيق البطولات وغياب ناديي الاتحاد والأهلي منذ فترة طويلة عن اعتلاء منصات البطولات. واختتم سويد الأسباب بأن العمل الإداري بناديي الأهلي والاتحاد بات منفراً للاعبين نتيجة تكرار ارتكاب الأخطاء الإدارية دون توقف ما يسهم في تفكير اللاعبين المستمر في الخروج والبحث عن بيئة رياضية مستقرة واحترافية خالية من المشكلات.
بن زكري: مسيرة حافلة بالإنجازات
يرى المدرب الإيطالي من أصول جزائرية نور الدين بن زكري أن أندية العاصمة وخصوصاً الهلال والنصر تعتبر أندية مستمرة في المشاركة والمنافسة على تحقيق الألقاب، ونادي الشباب خالٍ من المشكلات الإدارية، وجميعها أسباب تشجع النجوم على الرحيل خصوصاً أن أندية الغربية بعيدة عن المنافسة حتى وإن سجل الاتحاد محاولة جادة الموسم الماضي وكاد يحقق اللقب بعد غياب طويل عن لقب الدوري. واختصاراً لوجهة نظري أرى أن أندية العاصمة تساعد اللاعبين على كتابة مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات.
200 مليون قيمة الانتقالات
تشير الإحصائية إلى أن آخر 4 سنوات شهدت انتقال أكثر من 9 لاعبين، أبرزهم عبد الفتاح عسيري، وعبد الرحمن غريب، ومحمد آل فتيل، وأمين بخاري لنادي النصر، ومحمد العويس، وعبدالإله المالكي، وسعود عبدالحميد لنادي الهلال، وفهد المولد، وفواز القرني لنادي الشباب بأكثر من 200 مليون ريال.
أسباب الرحيل لأندية العاصمة:
الاستقرار الإداري والفني.
الضخ المالي الكبير.
عزوف أعضاء شرف أندية الغربية.
تخبط إداري في الاتحاد والأهلي.
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