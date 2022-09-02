“الشؤون البلدية” تُحذر أصحاب المنشآت من التأخر في إصدار الترخيص الحرفي للعمالة

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حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مجدداً أصحاب المنشآت من التأخر في إصدار “الترخيص الحرفي” للعمالة قبل انتهاء المهلة المُحددة.

وأوضحت الوزارة، أنه ابتداءً من مطلع يونيو المقبل سيؤدي تأخر أصحاب المنشآت في إصدار الترخيص الحرفي للعمالة في بعض الأنشطة البلدية إلى منع تجديد أو إصدار الرخص التجارية للمنشأة.

ودعت الوزارة، أصحاب المنشآت إلى المُسارعة بإصدار الترخيص الحرفي عبر منصة “بلدي” من خلال اتباع الخطوات اللازمة.





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Source akhbaar24

