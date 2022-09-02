مستجدات الغـزو الروسي.. “الطاقة الذرية” باقية في زابوريجيا وواشنطن تضع شرطاً للحوار مع موسكو

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقاء أعضاء المنظمة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة بجنوب أوكرانيا، عقب زيارة استمرت عدة ساعات بالمحطة، يأتي ذلك في وقت جنحت فيه سفينة شحن قادمة من أوكرانيا على متنها أكثر من 3 آلاف طن من الذرة في إسطنبول.

“الطاقة الذرية” باقية في محطة زابوريجيا

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن أعضاء المنظمة باقون في محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة بجنوب أوكرانيا.

وأضاف غروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقية في زابوريجيا، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين سيبقون أو إلى متى.

سفينة حبوب تجنح في إسطنبول

جنحت سفينة شحن قادمة من أوكرانيا على متنها أكثر من 3 آلاف طن من الذرة في إسطنبول، ما تسبب في توقف الحـركة في مضيق البوسفور التركي، في أول حادث من نوعه منذ إبرام اتفاق تصدير توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو.

وقال مكتب حاكم إسطنبول، إن السفينة “ليدي زهما” التي يبلغ طولها 173 متراً جنحت دون الإصـابة بأضرار بعد تعطل الدفة في نحو الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وأضاف المكتب أنه لم يصـب أحد بسوء وأن خفر السواحل كانوا متواجدين، مشيراً إلى أن مقدمة السفينة كانت على بعد حوالي 150 متراً من الشاطئ في حي بيبيك المزدحم.

واشنطن تضع شرطاً لإجراء محادثات مع روسيا

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها لا تستطيع إجراء محادثات مع موسكو بشأن معاهدة لتحل محل آخر اتفاق أمريكي روسي يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، حتى يتم استئناف عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة النووية في البلدين والتي تم إيقافها مؤقتاً حالياً.

إلغاء عمل وفد أوكرانيا بمجموعة الاتصال

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلغاء عمل الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال لحل الوضع في شرق أوكرانيا.

وبحسب وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية: “يلغى الاعتراف بالمرسوم الصادر عن رئيس أوكرانيا في عام 2020 بشأن وفد أوكرانيا في مجموعة الاتصال الثلاثية ويعتبر غير صالح من تاريخ اليوم”.



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Source akhbaar24

