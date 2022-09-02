دراسة جديدة تكشف عن اسم فيتامين شهير يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 91%

︎

.

المناطق_وكالات

وجدت دراسة نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن فيتامين E (هـ) ومعدن السيلينيوم يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بالسرطان، وفق موقع “إكسبريس”.

ويساعد فيتامين (هـ) في الحفاظ على صحة الجلد والعينين بالإضافة إلى تعزيز المناعة، بينما يوفر السيلينيوم خصائص قوية مضادة للأكسدة.

ومع ذلك وجدت الدراسة التي نظرت في أكثر من 35000 رجل مقسمين إلى أربع مجموعات، أن الأشكال التكميلية لهذين النوعين محفوفة بالمخاطر.

توصلت الدراسة إلى أن فيتامين (هـ) يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا منخفض الدرجة وعالي الدرجة لدى الرجال الذين يعانون من انخفاض مستويات السيلينيوم بنسبة 63 و46 في المئة على التوالي.

علاوة على ذلك، تم ربط السيلينيوم بزيادة خطر الإصابة بسرطان عالي الدرجة بنسبة 91 في المئة لدى الرجال الذين لديهم مستويات عالية من المعدن ذاته.

وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الرجال تجنب تناول مكملات فيتامين (هـ) والسيلينيوم بجرعات تزيد عن الكمية الموصى بها.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة: “الرجال الذين يستخدمون هذه المكملات يجب أن يتوقفوا”، مضيفا: “لا تقدم مكملات السيلينيوم ولا فيتامين هـ أي فوائد معروفة، بل المخاطر فقط”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

