تكريم أول سعودي في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي

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يُكرّم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين هذا العام، المؤلف السعودي فهد ردة الحارثي كأول مسرحي سعودي يُكرم بالمهرجان وذلك تقديراً لأعماله ومنجزاته ودوره في إثراء المسرح السعودي ومشاركاته المثمرة في العديد من المهرجانات الدولية وما يتصل بها من ندوات وورش وجلسات نقدية، إضافة لما تميزت به نصوصه المسرحية من إثراء للكثير من المسارح العربية التي قدّمت الكثير منها خلال العديد من العروض المسرحية، وتبنِّيه العديد من مشاريع الكتابة المسرحية.

ويعد الحارثي المولود في الطائف 1963م أحد أهم رواد حركة التجديد في المسرح السعودي وأول من خصص صفحة عن المسرح السعودي في جريدة البلاد عام ١٩٨٧م، ورئيس تحرير نشرة الورشة المسرحية التي كانت تصدر فصلياً عن ورشة الطائف المسرحية، وعضو مؤسس لموقع مسرح الطائف الذي يُعتبر أول موقع إلكتروني مسرحي سعودي، وشاركت أعماله في 122 مهرجاناً محلياً وعربياً، كما شارك في التحكيم بالعديد من المهرجانات المسرحية داخلياً ودولياً.

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Source almnatiq

