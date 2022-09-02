مقابل الدفع.. “تويتر” يسمح لمشتركيه بتعديل تغريداتهم

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أعلنت شركة “تويتر”، اختبار ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق سيتم توفيرها للمرة الأولى، والتي ستمكنهم من تحرير تغريداتهم وإجراء تعديل عليها.

وتجري الشركة، اختباراً لهذه الميزة حالياً على أن يتم طرحها في الأسابيع المقبلة لمشتركي “تويتر بلو” مقابل 4.99 دولار شهرياً.

وستكون التغريدات متاحة للتعديل عدة مرات لمدة 30 دقيقة بعد النشر، حيث ستحمل الميزة الجديدة اسم “تعديل التغريدة”.

وتظهر التغريدات التي تم تحريرها بعلامة على أنها تغريدة مُعدلة، كما سيتمكن المستخدمون الآخرون على تويتر من النقر فوق العلامة لمشاهدة الإصدارات السابقة من المنشور.



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Source akhbaar24

