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أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن توقعاته بشأن موعد إطلاق هاتف آيفون 14 المرتقب.
وقال عبدالرحمن الهادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “باقي 6 أيام على الآيفون 14 ، يتوفر بالسوق بعد أسبوعين وسعره يبدأ من 3000 ريال !”.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، عن بدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند، بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين.
وتعمل الشركة الأمريكية العملاقة مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند، وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة “Iphone 14” والتي تراوحت من 6 إلى 9 أشهر في الإصدارات السابقة، حسب مصادر “بلومبرج”.
وتبحث “أبل”، التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل الصدام بين بكين وواشنطن، وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الآسيوي.
في حين توقع محللون أن تقوم “أبل” بشحن جهاز آيفون الجديد من كلا البلدين في الوقت نفسه تقريبًا، ضمن خطط الشركة لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، حسب “سكاي نيوز عربية”.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر خبير تقني: باقي 6 أيام على إطلاق آيفون 14.. وهذا سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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