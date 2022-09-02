شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن السعودي.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر سبتمر الجاري.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في الكسور التالية جدول مباريات الدوري السعودي مساء اليوم الجمعة، وذلك يأتي كالتالي..

بالمواعيد.. جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الطائي × العدالة

- السادسة بتوقيت القاهرة.

- السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

- الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

ضمك × الخليج

- الثامنة بتوقيت القاهرة.

- التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

- العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مجريات الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي ذلك حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد سابقًا.

تعرف على جدول مباريات الدوري السعودي غدا السبت 3/9/2022

التعاون × النصر

يقع النصر ضيفًا ثقيلًا على التعاون مساء الغد السبت، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

الاتحاد × الإتفاق

من المقرر أن يقع الاتفاق ضيفًا على كتيبة الاتحاد مساء الغد السبت الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موعد انطلاق منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2022/2023

تفتتح منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين مساء الأحد القادم الموافق 4 من شهر سبتمبر الجاري، بمواجهة تجمع بين الفتح والهلال.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف وخمسة بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف وخمسة بتوقيت أبو ظبي.