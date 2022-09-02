محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يُكرّم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين هذا العام، المؤلف السعودي فهد ردة الحارثي كأول مسرحي سعودي يُكرم بالمهرجان وذلك تقديراً لأعماله ومنجزاته ودوره في إثراء المسرح السعودي ومشاركاته المثمرة في العديد من المهرجانات الدولية وما يتصل بها من ندوات وورش وجلسات نقدية، إضافة لما تميزت به نصوصه المسرحية من إثراء للكثير من المسارح العربية التي قدّمت الكثير منها خلال العديد من العروض المسرحية، وتبنِّيه العديد من مشاريع الكتابة المسرحية.
ويعد الحارثي المولود في الطائف 1963م أحد أهم رواد حركة التجديد في المسرح السعودي وأول من خصص صفحة عن المسرح السعودي في جريدة البلاد عام ١٩٨٧م، ورئيس تحرير نشرة الورشة المسرحية التي كانت تصدر فصلياً عن ورشة الطائف المسرحية، وعضو مؤسس لموقع مسرح الطائف الذي يُعتبر أول موقع إلكتروني مسرحي سعودي، وشاركت أعماله في 122 مهرجاناً محلياً وعربياً، كما شارك في التحكيم بالعديد من المهرجانات المسرحية داخلياً ودولياً.
Advertisements
Advertisements
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم أول سعودي في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.