المملكة تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في هذه الدول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة السياحة، مساء اليوم الخميس، إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضا الحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن .

وأضافت الوزارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “كما يشمل القرار السماح للمقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة”.

أوضحت وزارة السياحة أن الحاصلين على تأشيرة إقامة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونيـة يمكنهم التقدم عليها من خلال visitsaudi.com/visa ، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم.

وقـد دعـت الوزارة الراغبين فـي الحصول على المزيد من التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، ومعرفة قائمـة الـدول التـي يمكـن لحاملي جنسيتها طلـب الحصـول علـى التأشيرة، إلـى زيـارة المنصـة الإلكترونيـة www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa.