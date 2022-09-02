“نزاهة” تطلق حساب “البرنامج العالمي لقياس الفساد” على “تويتر”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، حساب “البرنامج العالمي لقياس الفساد” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك في إطار مبادرة نزاهة لقياس معدلات الفساد. وأوضحت الهيئة، أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود. ولفتت إلى أن إطلاق هذا البرنامج يأتي بالشراكة بين الهيئة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. أخبار قد تهمك

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