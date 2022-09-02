“الغذاء والدواء”: يجب الإفصاح عن أي مكونات معدلة وراثياً على بطاقة المنتج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يجب ذكر محتوى المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة على بطاقة المنتج ومنها محسنات الطعم.
وبيّنت الهيئة، أن التشريعات تُلزم بالإفصاح عن أي مكونات مُعدلة وراثياً على بطاقة المنتج إذا احتوت على هذه المكونات.
وجاء توضيح الهيئة في ردها على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى سماح الهيئة بتداول المنتجات الغذائية المُعدلة وراثياً.
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