شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع الهلال ضيفًا على الفتح مساء الأحد القادم الموافق 4 من شهر سبتمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف وخمسة بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الهلال والفتح في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تعرف على تشكيل الهلال المتوقع الفتح الأحد في دوري روشن 2022/2023

من المتوقع أن تدخل كتيبة دياز بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي آل بليهي، محمد جحفلي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، كويلار، ماتيوس بيريرا، كاريلو.

وفي خط الهجوم: الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

تشكيل الفتح لمباراة الهلال الأحد في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الفتح بالتشكيل التالي أمام بطل السعودية 2022/2023

في حراسة المرمى: رينيه جاكوب.

خط الدفاع: توفيق بوحميد، مروان سعدان، فران فليت، نواف بوشل

خط الوسط: بيتروس، محمد الفهيد، سفيان دبكة، مراد باتنا، كويفا.

الهجوم: أيمن الخليف.

موقف الهلال والفتح في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع الهلال في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بينما يقع الفتح في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.