المعتمرون يملأون جنبات مكة وارتفاع بنسب إشغال الفنادق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت مصادر مطلعة عن بلوغ إجمالي المعتمرين القادمين بتأشيرتي العمرة والسياحة لأداء العمرة 446217 معتمرا. وبحسب صحيفة “الوطن”؛ في إطار خطة إزالة كافة العوائق، نفذت وزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والدفاع المدني في العاصمة المقدسة، والغرفة التجارية، عددا من ورش العمل مطلع رجب الماضي بعد رفع الاحترازات عن فيروس كورونا.

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