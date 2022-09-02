مجانا.. «الصحة» تفتح باب التقديم على برنامج «تدريب الممارسين الصحيين»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة عن فتح التقديم على (برنامج تدريب الممارسين الصحيين) والذي يستهدف غير الموظفين المقبولين بالمراكز التدريبية التابعة للوزارة للبرامج المنفذة في هيئة التخصصات الصحية، اعتبارا من يوم الأحد ٤ سبتمبر ٢٠٢٢م.

مسمى الخدمة: برنامج تدريب الممارسين الصحيين، وفقًا للشروط التالية:

ـ أن يكون المتقدم مواطنا.

ـ ألا يكون المتقدم ملتحقًا بوظيفة في قطاع حكومي أو خــاص.

ـ الالتزام بالعمل وفقًا لبنود عقد التدريب.

الفئة المستهدفة: المقبولون بالمراكز التابعة لوزارة الصحة

رسوم الخدمة: مجانية

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شروط الخدمة: أن يكون المتقدم للبرنامج من إحدى الفئات التالية:

ـ الأطباء المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص المنفذ في هيئة التخصصات الصحية.

ـ ​الأطباء المقبولين في برنامج التخصص الدقيق المنفذ في هيئة التخصصات الصحية.

ـ الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفذة في هيئة التخصصات الصحية.

مسوغات الخدمة:

ـ لتوفير الخدمة يجب توافر المسوغات التالية:

ـ شهادة التخرج

ـ شهادة إنهاء فترة الامتياز

ـ إشعار القبول الصادر من الجهة التعليمية أو التدريبية

ـ الهوية الوطنية

ـ شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك سارٍ للمتقدم

ـ مدة التجاوب: 30 يوما

التقديم:

ـ التقديم على البرنامج سيكون متاحًا خلال في الفترة من 2022/9/4 م إلى 2022/9/30م

الدعم والمساندة:

هاتف: 0114818999

تحويلة: 1536/1537