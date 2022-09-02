برباعية نظيفة الشباب يتغلب على أبها.. ويواصل نتائجه الكبيرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس واصل فريق الشباب انتصاراته الكبيرة بعد فوزه على مستضيفه أبها 4-0 ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وافتتح اللاعب كرستيان غوانكا أول أهداف المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة 25، وعند الدقيقة 39 استغل اللاعب سانتي مينا خطأ حارس أبها وسجل الهدف الثاني، وأضاف اللاعب كارلوس جونيور الهدف الثالث عند الدقيقة 44، واختتم اللاعب هتان باهبري أهداف المباراة عند الدقيقة 90.

ويستضيف فريق الشباب نظيره الطائي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة، فيما يواجه أبها نظيره الوحدة.

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