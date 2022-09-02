“سكني”: يحق للسيدات المُطلقات الحصول على الدعم.. لكن بشرط

︎

.



أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه بإمكان السيدات المُطلقات التقديم في البرنامج في حال استيفاء معايير الاستحقاق.

وأوضح البرنامج، أنه من ضمن شروط ومعايير الاستحقاق للمرأة المُطلقة أن يتم مرور سنتان على الطلاق، مبيناً أنه يمكن زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لمعرفة كل الشروط.

وجاء تأكيد البرنامج، رداً على استفسار من سيدة مُطلقة منذ أكثر من 10 سنوات حول مدى استحقاقها للدعم السكني.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

