بايدن يحذّر من أنّ أنصار ترامب “يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء”

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اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنصار سلفه دونالد ترامب بالسعي لإعادة الولايات المتحدة “إلى الوراء”، محذرا من أن الديموقراطية في البلاد “ليست مضمونة”.
وفي خطاب سيلقيه في فيلادلفيا لاحقا الخميس ونُشرت مقتطفات منه، يقول بايدن إن “قوى +فلنجعل أميركا عظيمة مجددا+ مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء… إلى أميركا حيث لا يوجد حق في الاختيار ولا حق في الخصوصية ولا حق في منع الحمل ولا حق في الزواج ممن تحب”.
ويضيف “لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديموقراطية الأميركية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا”.
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Source akhbaar24
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