بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي 2022-2023

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تعرف على موعد بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق في الجولة الثانية من الدوري السعودي “دوري روشن” للمحترفين، بالإضافة القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

ويختضن معلب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة” معقل العميد، المباراة المرتقبة بين الاتحاد والاتفاق في دوري روشن السعودي في الموسم الحالي 2022-2023، ينطلق بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي فور بدء اللقاء.

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين في النسخة الرياضية من الدوري تحت مسمى دوري روشن للمحترفين.

تعرف على بداية الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

وصيف النسخة المالية، الاتحاد بدأ المسابقة بفوز على الوافد الجديد نادي العدالة في مباراة غلبت عليه القوة والإثارة، ونجح العميد من تسجيل ثلاث أهداف في مرمى العدالة، في أول مباراة رسمية للاتحاد تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للعميد، في رحلة البحث عن اللقب الغائب عن الفريق منذ موسم 2008-2009.

ويدخل الاتفاق اللقاء بعد الهزيمة المفاجئ في الجولة الأولى أمام الطائي بهدفين لهدف، في رغبة من الفريق لتصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى والخروج بنتيجة إيجابية من أمام الاتحاد.

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد والاتفاق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على معلب مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة”.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

ومن المقرر أن يبدأ بث مباشر لمباراة الاتحاد والاتفاق على مجموعة قنوات “SSC” الرياضية السعوجية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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Source almnatiq

