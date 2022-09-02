رغبة في الأهلي لتولية كامل الموسى إدارة كرة القدم

︎

.



كشفت مصادر، عن رغبة إدارة نادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، في استقطاب أحد اللاعبين السابقيين لتعينة في إدارة كرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، لـ”سبورت 24” إت إدارة النادي الأهلي لديها رغبة قوية في استقطاب اللاعب الدولي السابق بالنادي الأهلي، كامل الموسى في ادارة كرة القدم.

وأعلنت وزارة الرياضة تكليف مجلس إدارة مؤقت للنادي الأهلي برئاسة وليد بن عبدالرزاق معاذ، بعد قبول استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس الإدارة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

