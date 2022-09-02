المركز الوطني للأرصاد: ضباب على محافظتي جدة ورابغ

︎ . المناطق_واس نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكون الضباب على محافظتي جدة مركز ثول، ورابغ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي تبدأ من الساعة الـ 3 صباحا وتستمر حتى الساعة 8 صباحا تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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