الرئيس التنفيذي لـ”معادن”: نستهدف زيادة الأرباح 10 أضعاف بحلول 2040

︎

.



أكد الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، روبرت ويلت، تطلع الشركة لزيادة الأرباح بحلول عام 2040 إلى 10 أضعاف.

وقال ويلت، إنهم يعملون على اكتشاف إمكانيات المملكة والبحث عن الموارد المتعلقة بالتعدين والمعادن؛ لتحقيق الحياد الكربوني الصفري في العالم.

وأضاف أن هدفهم الطموح جداً هو الوصول الى حياد كربوني صفري بحلول 2050، كما أن الأمر يتطلب منهم وضع خطة واقعية في المستقبل وتبني نموذج عمل مُستدام.

ولفت إلى أن لديهم العديد من الركائز الاستراتيجية لتحقيق ما خططوا له، وأبرزها قيادة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مبيناً أن المملكة تسير بخطى سريعة نحو التغيير وتسعى للعب دور قيادي في العالم.

يتحدّث روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن @MaadenKSA عن الدور الذي تلعبه الشركة من خلال استراتيجيتها في التعدين والمعادن لتصبح نموذجًا يحتذى به في تحقيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.#رؤى_عالمية_مع_الصندوق#صندوق_الاستثمارات_العامة pic.twitter.com/r8dPOnliQN



— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi)

يتحدّث روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن @MaadenKSA عن الدور الذي تلعبه الشركة من خلال استراتيجيتها في التعدين والمعادن لتصبح نموذجًا يحتذى به في تحقيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.#رؤى_عالمية_مع_الصندوق#صندوق_الاستثمارات_العامة pic.twitter.com/r8dPOnliQN — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) September 1, 2022

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :-

يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناًليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

