عام / عبور ٥٧ سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس

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القاهرة 6 صفر 1444 هـ الموافق 2 سبتمبر 2022 م واس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس ٥٧ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت ٤ر٣ ملايين طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريح له مساء الخميس، أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ ٣٢ سفينة بحمولات بلغت ٢ مليون طن، فيما عبرت ٢٥ سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت ٤ر١ مليون طن.

//انتهى//

01:19ت م

0007 القاهرة 6 صفر 1444 هـ الموافق 2 سبتمبر 2022 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس ٥٧ سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت ٤ر٣ ملايين طن.وأوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريح له مساء الخميس، أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ ٣٢ سفينة بحمولات بلغت ٢ مليون طن، فيما عبرت ٢٥ سفينة من اتجاه الجنوب بحمولات بلغت ٤ر١ مليون طن.//انتهى//01:19ت م0007 www.spa.gov.sa/2380909 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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