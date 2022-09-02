شرطة الرياض تضبط مواطنًا سطا على مرافق صحية وسرق ما تحويه

︎ . المناطق_الرياض أعلن الأمن العام القبض على مواطن تورط في حوادث جنائية عبر السطو على مرافق صحية وسرقة ما تحويه. وحسب بيان نشره الأمن العام ، فقد قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على مرافق صحية وسرقة ما تحويه. وأضاف البيان: وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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