نسق لربط المشاريع وكشف مواقع التمديدات - #عاجل

توصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى إيجاد حل للتنسيق بين جهات تنفيذ المشروعات ومعرفة التمديدات بالطرق لعدم الازدواجية بالعمل وقطع الخدمات الأخرى، وذلك من خلال منصة الخدمات «نسق» التي وضعتها الوزارة ممثلة بأمانة المدينة المنورة لحل الإشكالية التي تقع بين الشركات والتنسيق فيما بينهم لمعرفة التمديدات القديمة والحالية وبالفترة المقبلة، وذلك لعدم خلق ازدواج بالعمل وتعارض إضافة إلى تسريع خدمات تصاريح الحفريات. تنسيق تام وتعمل منصة نسق لإدارة جميع عمليات المتابعة والاعتماد وتطبيق اللوائح والرسوم وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفر لضمان التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية، وذلك لتلبي احتياجات المناطق. تجربة المستفيد وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة أطلقت أمس منصة خدمات «نسق» لأعمال البنية التحتية والحفريات عبر تطبيق بلدي وتهدف «منصة نسق» إلى إدارة عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد وتطبيق اللوائح وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات، وتسريع خدمات تصاريح الحفريات، وعرض مؤشرات أداء التقارير لأصحاب القرار والمختصين، وتحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته وتوفير الكثير من الوقت والجهد، وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفر، وضمان التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بتمديدات الخدمات والمرافق العاملة وشبكة رصف الطرق، مما يدعم وضوح الرؤية الشاملة لأعمال التمديدات السابقة والجارية والمستقبلية. من أهداف المنصة • تمكين مكاتب التنسيق والجهات الخدمية من ضبط الإعدادات * تنظيم الصلاحيات وإجراءات التصاريح حسب معاييرهم الخاصة • ضبط الجودة لأعمال حفريات تمديدات البنية التحتية • تزويد متخذي القرار بمؤشرات الأداء والتقارير * مراقبة وتطوير العمل للمساعدة في الإنجاز



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