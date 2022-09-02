نزاهة تطلق حساب البرنامج العالمي لقياس الفساد على تويتر

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إطلاق حساب (البرنامج العالمي لقياس الفساد) على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، إن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وفي إطار “مبادرة نزاهة لقياس معدلات الفساد”.
وأضافت أن إطلاق هذا البرنامج يأتي بالشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق حساب (البرنامج العالمي لقياس الفساد) على منصة تويتر اليوم.
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