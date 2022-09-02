شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم النصر ينضم إلى الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر سبتمبر الحالي عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى اقتراب نجم النصر إلى الأهلي.

عبد الفتاح عسيري على رادار الأهلي

أصبح نجم النصر قريب للغاية من تعزيز صفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك بعدما أشارت إلى اقتراب انضمام اللاعب من تعزيز صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

وجاء ذلك وفقًا لما أشارت إليه صحيفة المدينة، مشيرة إلى أن الراقي يُمهد للتعاقد مع نجم العالمي عن طريق الإعارة.

أرقام عسيري مع النصر 2021/2022

شارك لاعب الوسط في 23 مباراة، ناجحًا في تسجيل هدفين والمساهمة في 4 أهداف آخرين.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة والقنوات الناقلة

يقع النصر ضيفًا ثقيلًا على التعاون مساء الغد السبت الموافق 3 من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تعرف على تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون غدا السبت في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل العالمي بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار..

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

في خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، مادو، لاجامي.

وفي خط الوسط: جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، أيمن يحيى، خالد الغنام.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر.

الجدير بالذكر يقع النصر في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط