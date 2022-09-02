اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 223 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 201 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الفحوصات التي بلغ عددها 3094، أظهرت تسجيل 223 حالة جديدة قائمة بفيروس كورونا، كما تعافت 201 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 668855.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 1550 حالة، منها 9 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى وحالة تحت العناية.