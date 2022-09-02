غرفة جدة تستضيف لقاء رجال الأعمال التايلندي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس

استضافت غرفة جدة اليوم، لقاء رجال الأعمال التايلندي، بحضور نائب رئيس غرفة جدة خلف العتيبي ونائب قنصل عام تايلند بيسوت صوانراسامي، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وبتواجد 80 شركة تايلندية في العديد من المجالات، وبمشاركة أكثر 100 شركة ومؤسسة سعودية.

وبحث رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم التايلنديين التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، تشمل مجالات قطع الغيار وإكسسوارات السيارات والبناء والأثاث والديكور المنزلي والروابط المطاطية، إضافة إلى التبادل التجاري في المنتجات المعدنية والأسمدة والمنتجات الكيميائية العضوية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلند بلغ خلال المدة من (2017 – 2021) نحو 130 مليار ريال، كما بلغ في العام 2021 نحو 26.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام الذي قبله، وهو ما يشير إلى النمو الواضح في العلاقات التجارية بين البلدين.