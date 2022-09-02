محمد بن مسعود - الدمام - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية للشباب دون 20 عاما، المؤهلة لنهائيات القارة في أوزبكستان 2023، من مدينة البصرة في جنوب العراق، على خلفية الأحداث الأمنية الدامية الأخيرة.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي أمس الخميس إن «الاتحاد القاري قرر نقل مباريات تصفيات آسيا للشباب إلى دولة أخرى بعدما كانت مقررة في البصرة للفترة من 14-18 سبتمبر 2022، وذلك لأسباب امنية تتعلق بالأحداث الجارية في البلاد».

وأضاف: «سيقوم الاتحاد الآسيوي بالإعلان عن الدولة التي تستضيف هذه التصفيات».

وكان ينتظر أن تشارك منتخبات الهند والكويت وأستراليا بالإضافة إلى العراق في تلك التصفيات. لكن أستراليا قررت الانسحاب منها مطالبة بنقلها إلى خارج العراق، إثر تعرض سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد إلى حادث انفجار عبوة ناسفة على طريق مؤدية إلى المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي، من دون وقوع خسائر.

ويأتي قرار الاتحاد الآسيوي بعد أحداث دامية هي الأعنف والأحدث التي شهدتها مدينة البصرة استمرت حتى صباح أمس الخميس.

كانت هذه تفاصيل خبر نقل تصفيات آسيا للشباب من العراق بسبب الأحداث الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.