حلبة البحرين الدولية تستضيف الانطلاقة الأولى لبطولة WTCR العالمية

تنطلق بطولة (WTCR) كأس العالم للسيارات السياحية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، سباقًا مساندًا لسباق البحرين للتحمل 8 ساعات التابع لبطولة التحمل العالمية من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل.

وتمت الموافقة على تغييرات التقويم من قبل مجلس رياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، إذ تُعد فرصة كبيرة للبطولة التي ستزور منطقة الشرق الأوسط لأول مرة، إذ المنطقة مركز رئيس لرياضة السيارات.

وستنطلق البطولة على مضمار حلبة البحرين الدولية وحلبة كورنيش جدة وذلك على مضمارين للفورمولا1 عالميين، إذ ستنطلق البطولة في البحرين سباقًا مساندًا لبطولة التحمل العالمية.

وستنطلق بطولة WTCR سباقًا مساندًا لسباق البحرين للتحمل 8 ساعات التابع لبطولة العالم للتحمل، إذ سيشهد انطلاق السباق الأول يوم الجمعة 11 نوفمبر بينما سينطلق السباق الثاني يوم السبت 12 نوفمبر قبيل انطلاق السباق العالمي للتحمل 8 ساعات بنفس اليوم، وذلك على مضمار الجائزة الكبرى البالغ طوله 5.412 كم والمصمم بـ15 لفة.

كذلك تنطلق البطولة لأول مرة في السعودية وكسباق ليلي في الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر، إذ ستنطلق الجولتين 15 و16 في البحرين بينما الجولتان 17 و18 في السعودية، وذلك ختامًا لموسم 2022.

من جانبه، أكد شريف المهدي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في حلبة البحرين الدولية قائلا: «يشرفنا استضافة بطولة WTCR لأول مرة في الشرق الأوسط وأيضًا لأول مرة سباقًا مساندًا خلال بطولة العالم للتحمل. وستشهد جماهيرنا في البحرين ومن مختلف انحاء العالم مزيجًا فريدًا من السباقات من خلال السيارات الرياضية والسيارات السياحية، ونتطلع للترحيب بالبطولة في حلبة البحرين الدولية لاحقًا هذا العام».

وصرح آلان غو رئيس لجنة السيارات السياحية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات: «يعد وجود حلبتين عالميتين كحلبة البحرين الدولية وحلبة كورنيش جدة على تقويم كأس العالم للسيارات السياحية، تطورًا إيجابيًا للبطولة، ومن الرائع رؤية انطلاق البطولة سباقًا مساندًا للبطولة العالمية للتحمل على الرغم من الاختلافات الواضحة في البطولتين من ناحية السيارات وفترات السباق، إلا أنها تشترك في نوع السيارات مغلقة قمرة القيادة، إذ ستكون البطولة إضافة رائعة للجماهير والإعلام أيضًا».