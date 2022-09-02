نادي البحرين يُحرز لقب كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات

محمد بن مسعود - الدمام - العدد 12200 الجمعة 2 سبتمبر 2022 الموافق 5 صفر 1444
حقق نادي البحرين الفوز على فريق الشارقة الرياضي للمرأة في مباراة النهائي التي كانت حافلة بالتشويق ضمن بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة الطائرة للسيدات.
وأمام مئات المتفرجين في صالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، قدم نادي البحرين أداء قويا وتمكن من التغلب على فريق الشارقة الرياضي للمرأة بثلاثة أشواط 3-0 (25-13، 25-17، 25-13) ليتمكن بذلك من إحراز لقب البطولة، وليكمل الفريق بذلك سجلا كاملا من الانتصارات بعدما حقق الفوز في المباريات الأربع التي خاضها ضمن المنافسات.
وفي تعليق للاعبة البحرينية منيرة عبدالله سالم بعد الانتصار، قالت: «إنه شعور لا يوصف. رغم أنها ليست المرة الأولى التي نحرز فيها لقب بطولة نشارك فيها، فإن هذا الفوز مختلف لأن فريقنا يضم مجموعة من اللاعبات الشابات وأصحاب الخبرة، لذلك نحن سعداء لكوننا أبطال هذا الحدث الخليجي. إنه شرف كبير وإنجاز مذهل، وقد أسهم الجميع في تحقيقه».
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت في وقت سابق، تمكن نادي الوصل من تحقيق الفوز واحتلال المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بثلاثة أشواط.
وخلال حفل توزيع الجوائز، كان الضيوف حاضرين أيضا لتقديم الجوائز الفردية لأبرز اللاعبين ضمن البطولة، حيث نالت اللاعبة فاطمة الثابت من فريق الشارقة الرياضي للمرأة جائزة أفضل حائط صد، بينما فازت اللاعبة منيرة عبدالله سالم من نادي البحرين بجائزة أفضل مهاجم، وحصلت زميلتها في الفريق اللاعبة مروة مجيد مؤمن على جائزة أفضل ضارب، بينما فازت اللاعبة علياء ناصر من فريق الشارقة الرياضي للمرأة بجائزة أفضل لاعب.
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